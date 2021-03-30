Во время выступления народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко в Верховной Раде произошла потасовка. Экс-президент и представитель фракции Петр Порошенко пытался подойти к трибуне, однако проход ему заблокировали нардепы от "Слуги народа".

При этом Геращенко выступала в рамках обсуждения проекта постановления об осуждении погромов на Банковой во время акции протеста в поддержку радикала Сергея Стерненко 20 марта. По какой причине Порошенко принялся прорываться к трибуне неизвестно. Спикер парламента Дмитрий Разумков призывал стороны конфликта к спокойствию.

Вскоре Порошенко и его сторонникам все же удалось подойти к трибуне и конфликт был исчерпан.

Напомним, после обсуждения Верховная Рада приняла постановление об осуждении погрома ОП, подготовленного нардепами из "Слуги народа". Ранее "Страна" публиковала текст документа.

Также мы писали о еще одном конфликте, который сегодня произошел в стенах парламента. Он возник после слов Порошенко о том, что президент Украины Владимир Зеленский "заглядывает в глаза" российскому лидеру Владимиру Путину и не называет его убийцей. В свою очередь депутаты из "Слуги народа" припомнили экс-президенту его разговор с Путиным, в ходе которого он сказал "Жму руку. Спасибо большое".