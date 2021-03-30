Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве десяти участникам погрома на Банковой, который произошел в ходе акции сторонников приговоренного к сроку радикала Сергея Стерненко. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Где-то десяти лицам сообщено о подозрении, но кроме них есть еще несколько правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы. Возможно, это количество будет расти", - сказал Шевченко.

"Статьи Уголовного кодекса, по которым им предъявлены подозрения, - часть четвертая статьи 296 (хулиганство), предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Но сколько именно - определяет суд, и только суд", - добавил чиновник.

Напомним, сторонники Стерненко устроили погром на Банковой 20 марта. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.

Во вторник, 30 марта, Верховная Рада проголосовала за принятие постановления об осуждении погрома ОП, подготовленного нардепами из "Слуги народа". Ранее "Страна" публиковала текст документа.