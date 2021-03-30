В Государственной думе и Центральной избирательной комиссии России рассказали, как жители Донбасса с паспортами РФ смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Эти выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Сайт телеканала "Царьград" привел некоторые детали голосования от ЦИК.

В ЦИК подтвердили право жителей "ЛНР" и "ДНР" голосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, им надо будет приехать на территорию России.

В ЦИК сообщили, что граждане России, проживающие за рубежом, имеют право приехать на территорию страны и проголосовать. Это касается и жителей Донбасса, имеющих российские паспорта.

А замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, как пройдет сентябрьское голосование для жителей Донбасса с российскими паспортами.

"В рамках нашего законодательства граждане РФ, проживающие за ее пределами, голосуют в посольствах, консульствах. Учитывая, что порядка 400 тысяч жителей ЛНР и ДНР получили российское гражданство, но не смогут поехать ни в Харьков, ни в Киев, потому что это чревато для их жизни, то голосование будет организовано так же, как и голосование за Конституцию жителей Донбасса, имеющих российское гражданство. Они приезжали на территорию Ростовской области и голосовали. Здесь будет так же. Граждане РФ, проживающие на территории ЛНР и ДНР, могут приезжать на территорию Ростовской области и голосовать на избирательных участках Каменска, Донецка, Новошахтинска, Куйбышевска, Матвеева Кургана. Это уже отработанная схема и сбоев не было", - пояснил депутат.

По его словам, сейчас многие жители обращаются к руководству ЛНР и ДНР, чтобы им помогли организованно выехать на территорию Ростовской области, этот вопрос рассматривается. Пока же граждане пересекают границу по одному или с членами семей и друзьями, это занимает не более 15 минут, добавил парламентарий.

Голосование при этом происходит абсолютно прозрачно, отметил он.

"Приезжают, регистрируются, у них есть паспорта, они получают бюллетень, их вносят в регистрационные списки, потому проблем прозрачности выборов здесь не существует. Прозрачность обеспечивается соблюдением тех норм и правил, которые существуют на каждом УИК", - заключил Водолацкий.

Как писала "Страна", тема участия жителей Донбасса в выборах в Госдуму активно начала обсуждаться с середины марта.

Также мы приводили заявление Дениса Пушилина, что к сентябрю 2021 года гражданами РФ станут полмиллиона жителей "ДНР". В связи с этим Пушилин сказал, что все они смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.