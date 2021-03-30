С трибуны Верховной Рады сегодня впервые было произнесено нецензурное слово "хуй@ло". Это произошло на внеочередном заседании парламента во время выступления нардепа от "Евросолидарности" Виктории Сюмар.

"То, что должно было быть трэшем, таки случилось, дорогие коллеги. Посмотрела ваше кино от Нацполиции (о погромах Офиса Зеленского - Ред.) - ну просто страшно, спать не буду сегодня. И услышала там самое страшное - Путин ху@ло...",- экспрессивно начала свое выступление нардеп.

После этих слов в зале поднялся шум. Спикер парламента Дмитрий Разумков сделал выступающей замечание.

"Уважаемые коллеги, давайте выбирать выражения в стенах Верховной Рады", - призвал Разумков.

Однако замечание никак не впечатлило Викторию Сюмар и она повторила ругательство еще раз.

"Коллеги, видите возражения вызывает Путин ху@ло, а я это могу повторить на самом деле и кино Нацпол вам это сказал...", - добавила Сюмар.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко после слов о Путине в Раде атаковали фразой "Жму руку! Обнимаю!".

Также мы сообщали, что Рада отменила карантинный мораторий на "большую приватизацию".