Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также глава Нацполиции Игорь Клименко заявили, что по выигравшему выборы в округе №80 на Донбассе Алексею Аксенову будет проведена проверка.

На соответствующие вопросы Баканов и Клименко ответил в ходе внеочередного заседания парламента во вторник, 30 марта. Оно было посвящено погрому Банковой 20 марта.

"У нас через несколько дней может принять присягу народного депутата гражданин РФ, так может вы им займетесь и подадите Зеленскому на отмену гражданства Украины?" - задал вопрос народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

На эту вопрос Баканов ответил, что "все уже работают с Аксеновым". Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко также сказал, что "по Аксенову будет проведена проверка".

Напомним, мэр Доброполья Андрей Аксенов (партия "Порядок" ) победил на промежуточных выборах в округе №80 в Донецкой области, свой голос за него отдали 65,46% избирателей.

Кто такой Андрей Аксенов ранее подробно разбиралась "Страна".