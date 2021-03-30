Полиция установила личность человека, который нарисовал свастику на фасаде здания Офиса президента 20 марта. Глава Нацполиции Игорь Клименко утверждает, что нацистскую символику преступник нанес уже после окончания акции в поддержку приговоренного к сроку радикала Сергея Стерненко.

Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде во вторник, 30 марта.

"Касательно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы", - сказал глава Нацполиции.

Докладывая о событиях 20 марта Клименко заверил, что на месте происшествия было достаточно правоохранителей и они могли быстро вмешаться в ситуацию, однако было принято решение "не попасть на крючок манипуляций и провокаций".

Глава Нацполиции добавил, что провокаторы пытались показать на весь мир, как власти якобы нарушают конституционное право граждан на мирный протест, однако правоохранители "поламали их план" и не допустили столкновений и кровопролития.

По предварительным подсчетам правоохранителей, митингующие использовали более 100 файеров, около 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, 15 салютных установок. Клименко также заявил, что по подсчетам полицейских, участие в акции протеста приняли 1500 человек, активне агрессивные действия совершали только 5%.

Полиция открыла уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса, о подозрении сообщили семи лицам.

Напомним, сторонники Стерненко устроили погром на Банковой 20 марта. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. В ОП оценили нанесенный ущерб в 2 миллиона гривен.

Ранее "Страна" публиковала полный текст проекта постановления Верховной Рады об осуждении погрома ОП, подготовленного нардепами из "Слуги народа". Решение касательно постановления парламент может уже сегодня.