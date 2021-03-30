Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко подал иск к Министерству внутренних дел и заместителю главы ведомства Антону Геращенко. В нем бывший президент требует опровергнуть заявления о его причастности к погрому Офиса президента 20 марта.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

Парубий сначала рассказал, что депутат Киевсовета от политсилы Порошенко Виктор Кононенко заметил за собой слежку. Он решил выяснить, кто за ним следит, и заподозрил в этом правоохранителей. В "Евросолидарности" связали слежку с заявлениями о причастности Порошенко к событиям на Банковой.

"В "Европейской солидарности" считают, что незаконная слежка может быть связана со лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на двери на Банковой. Петр Порошенко направил иск к МВД и лично Антону Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство, наносящей вред его репутации", - сказал Парубий с трибуны Рады.

Напомним, вечером 20 марта во время акции в поддержку убийцы Сергея Стерненко его сторонники разбили стекла в здании Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

Антон Геращенк заявил, что заинтересованным в провокациях под Офисом президента является Порошенко. К слову, то же самое писал в соцсети советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, однако против него Порошенко иск почему-то не подал.