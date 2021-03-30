В России в подмосковных Мытищах, где 61-летний мужчина уже полдня оказывает вооруженное сопротивление правоохранителям и спецназовцам, завязался бой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"По сути, идет бой", - заявил собеседника агентства.

По данным источника РИА Новости, в спецоперации принимают участие спецназ Росгвардии СОБР "Рысь", СОБР "Булат" и ОМОН "Зубр". В настоящее время на месте происшествия вместо одиночной стрельбы слышны очереди.

При штурме дома "мытищинского стрелка" ранен в ногу сотрудник спецназа.

Также по данным российских СМИ на территории домовладения стрелка живут дикие животные - медведь, тигр, рысь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Подмосковье мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по правоохранителям, силовики начали штурм.

Также мы сообщали, что под Одессой в разборках на автомойке застрелили известного криминального авторитета-контрабандиста.