Рада осудила погром Офиса Зеленского сторонниками Стерненко
Во вторник, 30 марта, народные депутаты проголосовали за проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины".
Соответствующее решение поддержали 237 народных избранников в ходе внеочередного заседания парламента.
Инициатором проекта выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Речь в документе идет об акции протеста сторонников осужденного радикала Сергея Стерненко, который прошел на Банковой 20 марта. В ходе митинга протестующие атаковали Офис президента. Они разбили окна, кидали файеры в здание и оставляли на стенах оскорбительные надписи. Сумму нанесенных убытков оценили примерно в два миллиона долларов.
В проекте постановления парламенту предлагается осудить данную акцию протеста, а МВД, СБУ, Управлению госохраны и ГБР поручено установить участников и организаторов погромов, привлечь их к ответственности и заставить возместить ущерб.