Во вторник, 30 марта, народные депутаты проголосовали за проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины".

Соответствующее решение поддержали 237 народных избранников в ходе внеочередного заседания парламента.

Инициатором проекта выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Речь в документе идет об акции протеста сторонников осужденного радикала Сергея Стерненко, который прошел на Банковой 20 марта. В ходе митинга протестующие атаковали Офис президента. Они разбили окна, кидали файеры в здание и оставляли на стенах оскорбительные надписи. Сумму нанесенных убытков оценили примерно в два миллиона долларов.

В проекте постановления парламенту предлагается осудить данную акцию протеста, а МВД, СБУ, Управлению госохраны и ГБР поручено установить участников и организаторов погромов, привлечь их к ответственности и заставить возместить ущерб.