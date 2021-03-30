Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на критику его заявления о том, что русский язык не принадлежит Российской Федерации, и заявил о необходимости создания "русскоязычного проукраинского канала".

Пост с реакцией Аваков опубликовал в своем фейсбуке

В своей аргументации Аваков настаивает на том, что классическая русская литература принадлежит украинской культуре.

"Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения! Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить. Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском", - пишет Аваков

В связи с этим, он задается вопросом: "Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?"

Аваков в посте называет себя украинским националистом, и соглашается, что государственным может быть только украинский, но настаивает, что другие языки тоже принадлежат украинцам.

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться.

Несомненно, государственным может быть только украинский язык – как язык субъектной, суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!

Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", - пишет Аваков.

Министр напомнил, что в мире на русском языке говорят около 300 миллионов человек, и лишь половина живет в России. "Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке", - заявил в этом контексте Аваков.

По мнению министра внутренних дел, нужно создать телеканал.

"Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!", - пишет министр.

Ранее Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей.

Напомним, Венедиктова, Аваков, Резников и Разумков не поддержали решение СНБО о санкциях против 19 компаний.