Разумков признал, что Зеленский ввел в действие решение заседания СНБО, которого не было
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос "Страны", признал, что 23 марта не было заседания СНБО, на котором, как следует из указа президента, было принято решение о блокировании ряда российских сайтов и утвержден доклад по разведке.
"Вопросы, которые были рассмотрены, как результаты заседания СНБО - были рассмотрены раньше. Достаточно серьезно раньше - несколько месяцев назад, но введены они были 23 марта указом президента. Мне немного тяжело объяснить, почему фактическая дата 23 марта, но такие вопросы рассматривались. Было ли 23-го заседание? Нет, не было, но, что касается меня и других коллег, они видели эти документы и за них голосовали", - ответил Разумков.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ввел в действие решение СНБО, о котором не знают члены Совета.
Также мы подробно разбирались в том, почему начал барахлить механизм Совета национальной безопасности и обороны, которым полюбил пользоваться президент Владимир Зеленский.