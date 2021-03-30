Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос "Страны", признал, что 23 марта не было заседания СНБО, на котором, как следует из указа президента, было принято решение о блокировании ряда российских сайтов и утвержден доклад по разведке.

"Вопросы, которые были рассмотрены, как результаты заседания СНБО - были рассмотрены раньше. Достаточно серьезно раньше - несколько месяцев назад, но введены они были 23 марта указом президента. Мне немного тяжело объяснить, почему фактическая дата 23 марта, но такие вопросы рассматривались. Было ли 23-го заседание? Нет, не было, но, что касается меня и других коллег, они видели эти документы и за них голосовали", - ответил Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ввел в действие решение СНБО, о котором не знают члены Совета.

Также мы подробно разбирались в том, почему начал барахлить механизм Совета национальной безопасности и обороны, которым полюбил пользоваться президент Владимир Зеленский.