Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не проголосовал 19 марта на заседании Совета Нацбезопасности за введение санкций против компаний, потому что не поддерживает введение санкций против граждан Украины.

Об этом спикер сказал отвечая на вопрос корреспондента "Страны" во время пресс-конференции во вторник, 30 марта.

"Я принимал участие в голосовании — удержался. Во время этого голосования было много дискуссий вокруг введения санкций на эти компании. Моя позиция прослеживается и среди других голосований. Я придерживаюсь того, что все, что относится к гражданам других стран: Российской Федерации, других стран, по отношению к которым вводились санкции СНБО. Или даже к государству было принято решение СНБО, потом утверждено указом президента. А насчёт своих граждан, мы должны двигаться другим способом — как это предусматривает действующее украинское законодательство. Здесь речь шла о том, что конечный бенефициар этих компаний — гражданин РФ. Если это так, то моя позиция: такие санкции нужно было вводить на физическое лицо гражданина РФ. Тогда это бы полностью соответствовало закону о санкциях", — сообщил Разумков.

Напомним, 19 марта на заседании СНБО было принято решение наложить санкции на 19 компаний, которые имеют лицензии на разработку недр. Также в санкционный список попали 27 физлиц, среди которых большая часть - представители бывшей украинской власти.

Согласно данным источников "Страны", четверо из Совета не голосовали за введение санкций: глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Венедиктова, вице-премьер Резников и спикер Разумков.