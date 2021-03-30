22 народных депутата из фракции "Слуга народа" собираются в ближайшее время вылететь в Ивано-Франковск, чтобы поддержать кандидата от партии на довыборах в Верховную Раду по округу №87 Василия Вирастюка.

Об этом сообщил источник "Страны".

"(Руководитель партии "Слуга народа Александр) Корниенко и (глава фракции Давид) Арахамия во главе этой делегации", - сообщил источник.

Напомним, на округе №87 в Ивано-Франковской области развернулась борьба за место в Верховной Раде между представителем "Слуги народа" Василием Вирастюком и Русланом Кошулинским из "Свободы" и кандидатом от "За будущее" Александром Шевченко.

По итогам обработки 67,52% протоколов, лидирует Вирастюк (31,30% голосов), за ним следуют Кошулинский (28,88%) и Шевченко (28,73%).

В ночь с 29 на 30 марта в Ивано-Франковской области неизвестные сообщили о минировании окружной избирательной комиссии избирательного округа №87.

Сегодня Окружная избирательная комиссия приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией. В частности, на некоторых пакетах отсутствовала фамилия члена УИК, а была только подпись, на других отсутствовала надпись "избирательные бюллетени".