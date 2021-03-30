Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого заключили под стражу по подозрению в создании частной военной кампании, вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает ZN.UA.

По данным источников издания, залог внесли утром 30 марта. Шевченко обязали носить электронный браслет, и ограничили в перемещении по Киеву. Фактически залог внесла супруга Шевченко, собрать 300 тысяч грн (1/17 от всей суммы - Ред.) помогли друзья.

Также источник утверждает, что у СБУ нет претензий к Шевченко по теме ЧВК экс-депутата Семена Семенченко, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину.

Напомним, 24 марта в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Также в спецслужбе заявили, что им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Также мы сообщали, что экс-комбата "Донбасса" Гала отправили под домашний арест по делу о ЧВК Семенченко.