В последний день марта в Украине ожидается переменно облачная погода без существенных осадков. Местами температура воздуха прогреется до +17. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха от -2 до +6. В дневные часы прогреется до +10-17 градусов.

Теплее всего будет на западе Украины, а прохладней всего - на юге и востоке.

В Киеве 31 марта ожидается переменно облачная погода без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4-6 градусов, днем до +16.

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