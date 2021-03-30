Рада приравняла электронные паспорта к обычным. Как пользоваться паспортом в смартфоне
Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов, который позволяет электронным паспортам функционировать наравне с "бумажными".
Речь идет о проекте закона №4355. Законопроект голосами "за" поддержали 302 нардепа.
Закон разрешил отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).
На данный момент использование е-паспортов регулируется постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года, в рамках экспериментального проекта.
"Проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года", - говорится в пояснительной записке.
Рассказываем, как пользоваться цифровым паспортом в приложении и что нужно для его настройки
Как проверить подлинность паспорта в приложении "Дія"
Каждый пользователь может сам проверить подлинность любого цифрового паспорта. В приложении доступен считыватель, с его помощью можно сканировать QR-код другого пользователя приложения.
Алгоритм верификации паспорта следующий:
- убедитесь, что ваш телефон подключен к интернету;
- нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу экрана;
- наведите камеру смартфона на QR-код проверяемого устройства для автоматической проверки паспорта;
- дождитесь оповещения приложения о результате проверки
Как подтвердить личность в приложении "Дія"
Данная процедура обратная описанной выше. Для идентификации и доказательства достоверности документов, если к примеру, к вам обратились с такой просьбой на почте, нужно выполнить три простых шага:
- Нажмите на изображение паспорта в приложении на своем смартфоне;
- Дождитесь, пока на месте паспорта появится QR-код;
- Просканируйте код другим устройством, или предъявите его для сканирования.
Как поделиться копией паспорта в приложении "Дія" с другими пользователями
Ряд операций с документами подразумевает отправку копий. К электронным документам эта процедура также применима. Чтобы поделиться копией паспорта в приложении, следует совершить следующий алгоритм:
- Открыть паспорт в приложении "Дія";
- Нажать на паспорт, чтобы появилась обратная сторона документа с QR-кодом
- Предоставить телефон для сканирования кода
- Согласиться на подтверждение запроса во всплывающем окне на смартфоне
- Дождаться, пока "Дія" сформирует цифровую копию паспорта и передаст в систему запрашивающего
Важно: Через приложение нельзя делиться копиями паспорта-книжки образца 1994 года, они не отображаются в системе. Чтобы паспорт отображался, следует обзавестись ID-картой
Как загрузить документы в приложение "Дія"
Загружать документы в приложение нет необходимости. Они сами подтягиваются из реестров в автоматическом режиме. Например, система может подтянуть документы из Bank ID, который формируется при обращении за услугами в банк.
Где можно пользоваться цифровым паспортом в смартфоне
Согласно сообщениям разработчиков, обновленное приложение "Дія" 2.0 дает достаточно широкий функционал для использования. Украинцы, используя это приложение, могут:
- получать доступ к цифровым документам;
- предоставлять документы для получения посылки на почте;
- получать административные услуги;
- осуществлять банковские и финансовые операции.
В частности, с цифровым паспортом можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках и путешествовать по Украине в поезде и на самолете. Сервис взаимодействует с рядом крупных аэропортов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре.
Системные требования для приложения "Дія"
Согласно сообщениям разработчиков, системные требования для "Дии" достаточно демократичные. Подойдет практически любой современный смартфон или планшет с камерой (для считывания QR-кодов), и с доступом к интернету.
Напомним, "Укрпочта" начала принимать е-документы в приложении "Дія" для получения посылок и переводов
В начале марта более 38 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" на вакцинацию от коронавируса