Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов, который позволяет электронным паспортам функционировать наравне с "бумажными".

Речь идет о проекте закона №4355. Законопроект голосами "за" поддержали 302 нардепа.

Закон разрешил отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

На данный момент использование е-паспортов регулируется постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года, в рамках экспериментального проекта.

"Проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года", - говорится в пояснительной записке.

Рассказываем, как пользоваться цифровым паспортом в приложении и что нужно для его настройки

Как проверить подлинность паспорта в приложении "Дія"

Каждый пользователь может сам проверить подлинность любого цифрового паспорта. В приложении доступен считыватель, с его помощью можно сканировать QR-код другого пользователя приложения.

Алгоритм верификации паспорта следующий:

убедитесь, что ваш телефон подключен к интернету; нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу экрана; наведите камеру смартфона на QR-код проверяемого устройства для автоматической проверки паспорта; дождитесь оповещения приложения о результате проверки

Как подтвердить личность в приложении "Дія"

Данная процедура обратная описанной выше. Для идентификации и доказательства достоверности документов, если к примеру, к вам обратились с такой просьбой на почте, нужно выполнить три простых шага:

Нажмите на изображение паспорта в приложении на своем смартфоне; Дождитесь, пока на месте паспорта появится QR-код; Просканируйте код другим устройством, или предъявите его для сканирования.

Как поделиться копией паспорта в приложении "Дія" с другими пользователями

Ряд операций с документами подразумевает отправку копий. К электронным документам эта процедура также применима. Чтобы поделиться копией паспорта в приложении, следует совершить следующий алгоритм:

Открыть паспорт в приложении "Дія"; Нажать на паспорт, чтобы появилась обратная сторона документа с QR-кодом Предоставить телефон для сканирования кода Согласиться на подтверждение запроса во всплывающем окне на смартфоне Дождаться, пока "Дія" сформирует цифровую копию паспорта и передаст в систему запрашивающего

Важно: Через приложение нельзя делиться копиями паспорта-книжки образца 1994 года, они не отображаются в системе. Чтобы паспорт отображался, следует обзавестись ID-картой

Как загрузить документы в приложение "Дія"

Загружать документы в приложение нет необходимости. Они сами подтягиваются из реестров в автоматическом режиме. Например, система может подтянуть документы из Bank ID, который формируется при обращении за услугами в банк.

Где можно пользоваться цифровым паспортом в смартфоне

Согласно сообщениям разработчиков, обновленное приложение "Дія" 2.0 дает достаточно широкий функционал для использования. Украинцы, используя это приложение, могут:

получать доступ к цифровым документам;

предоставлять документы для получения посылки на почте;

получать административные услуги;

осуществлять банковские и финансовые операции.

В частности, с цифровым паспортом можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках и путешествовать по Украине в поезде и на самолете. Сервис взаимодействует с рядом крупных аэропортов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре.

Системные требования для приложения "Дія"

Согласно сообщениям разработчиков, системные требования для "Дии" достаточно демократичные. Подойдет практически любой современный смартфон или планшет с камерой (для считывания QR-кодов), и с доступом к интернету.

Напомним, "Укрпочта" начала принимать е-документы в приложении "Дія" для получения посылок и переводов

В начале марта более 38 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" на вакцинацию от коронавируса