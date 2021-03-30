После слов бывшего президента Украины, народного депутата и лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко о том, что действующий глава государства Владимир Зеленский "два года заглядывает в глаза Путину" и не называет президента РФ "убийцей", в парламенте возник конфликт.

Сначала, во время выступления нардепа представитель "Слуги народа" Сергей Швец встал рядом с трибуной с листком, на котором было написано: "Жму руку. Обнимаю". Это слова из разговора Порошенко и Путина, который состоялся 30 апреля 2015 года, через 2 месяца после боев за Дебальцево.

Фото: Андрей Якобчук

Напомним, тогдашний президент Украины закончил беседу такими словами: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое". Владимир Путин ответил: "Обнимаю. До свидания, давайте".

После того, как Порошенко завершил выступление, "Слуга народа" Максим Бужанский вступил с ним в перепалку из-за слов, которые бывший президент подобрал в разговоре с российским лидером шесть лет назад.

Лидер "Евросолидарности" во второй раз встал за трибуну парламента и заявил: "Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках там мира".

Уходя с трибуны, Порошенко оказался под шквалом критики со стороны ряда нардепов. Бывший президент шел к своему месту в сессионном зале под крики "Жму руку! Обнимаю!". На этом перепалка завершилась.

Напомним, во вторник, 30 марта, Верховная Рада проголосовала за постановление по ситуации на Донбассе. Это произошло на четвертый день после того, как четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе.