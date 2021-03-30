Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации.

За проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Принятие закона разблокировало проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина.

Как рассказала заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, в 2020 году произошло обесценивание украинских активов в условиях пандемии.

"Чем дольше мы откладываем, тем дешевле становятся эти предприятия. Например Одесский припортовый завод когда-то хотели купить за 400 млн долларов. Сейчас если мы продадим его за доллар, это уже будет большая удача", - отметила она.

Пидласа рассказала, что приватизации никогда не останавливалась полностью, а была приостановлена ​​только большая приватизация и в прошлом году активно продолжалась малая приватизация.

Отметим, что на этом же заседании Рада утвердила новый список предприятий и других объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации. Среди них таки гиганты как "Укрпочта" "Укрзализныця" и "Нафтогаз"

Напомним, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 исключает эту норму.

Ранее, 10 марта, на заседании Кабинета министров Украины правительство решило передать восемь государственных предприятий страны на приватизацию.