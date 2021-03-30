Украина присоединилась к антироссийским санкциям, которые ввел в начале марта Европейский союз за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном во вторник, 30 марта.

Он добавил, что, кроме Украины, к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

Напомним, в ЕС ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников в связи с заключением Навального.

Также мы сообщали, что в один день с ЕС и США ввели санкции против России из-за преследования и отравления оппозиционера Алексея Навального. В список попали семь высокопоставленных российских чиновников.

Что касается Навального, то он сейчас находится в исправительной колонии Владимирской области. Там ему предстоит прожить ближайшие 2,5 года.

В колонию политик попал после того, как 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы.