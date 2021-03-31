368 615 гривен заработал Борис Филатов на посту мэра Днепра в 2020 году. Об этом стало известно из ежегодной декларации о доходах градоначальника, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Еще почти 994 тысячи гривен Филатов заработал в прошлом году, предоставляя в аренду помещения. Его жена от занятия предпринимательской деятельностью получила в 2020-м 926,3 тысяч гривен, а от предоставления имущества в аренду - 660 тысяч гривен.

Также в декларации указано, что у Филатова в собственности квартира в Днепре площадью 279, 6 кв.м., а также дом площадью 1395 кв. м в Подгородном.

Жена городского головы Днепра, Марина Филатова, владеет квартирой в 212,5 кв. м в Киеве и квартирой площадью 824,4 кв. м в Днепре.

Семье принадлежат 10 парковочных мест. Также Филатов указал в декларации автомобили Mercedes S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008. Мэру принадлежат два мотоцикла (Triumph Scrambler 2006 и Honda XR250 1999).

Марина Филатова является собственницей автомобилей Porsche Panamera 2012, Porsche Cayenne 2008, Porsche Carrera 911 2007. Кроме того, у семьи есть гидроцикл, вертолет Eurocopter AS350B2 2007 и парусно-моторное судно "Русич".

Филатов владеет акциями в "Тернопольоблэнерго", ОАО "ИПП "Энергия", "Львовоблэнерго", "Полтаваоблнерго", "Черниговоблэнерго", ОАО "Облэнергодобыча".

От публичного акционерного общества "Энергия" Филатов получил 9 513 913 гривен дивидендов. Мэр Днепра хранит наличными 990 тысяч гривен, более 1 млн долларов, на банковском счету лежат 114 608 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что замглавы КСУ Головатый задекларировал за год более 3 млн грн зарплаты и храм Киевского патриархата.

Также мы сообщали. что у Авакова в декларации - три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто.