Верховная Рада приняла в первом чтении президентские законопроекты №5153, №5355 и №5356 о налоговой амнистии.

Соответствующее решение народные депутаты поддержали 245 голосами "за" в ходе внеочередного заседания во вторник, 30 марта.

Из пакета законопроектов, посвященного налоговой амнистии, в первом чтении были приняты все документы, кроме №5154, предполагающего изменения в Бюджетный кодекс. Что касается этой инициативы, депутаты проголосовали за сокращение срока на внесение альтернативного законопроекта.

Согласно тексту законопроектов, налоговая амнистия в Украине планируется проводиться следующим образом:

Украинцам предложат задекларировать активы в стране или за рубежом, которые были приобретены за счет доходов, незадекларированных на 1 января 2021 года;



Под налоговую амнистию подпадаю физлица-резиденты (то есть граждане Украины) или нерезиденты, которые на момент приобретения активов были резидентами;



Запрещено подавать декларации несовершеннолетним или недееспособным лицам, а также тем, кто начиная с 1 января 2005 года подавали декларации по антикоррупционному законодательству (чиновники, госслужащие, депутаты и др.). Исключение - те, кто декларации подавали, но на должность так и не попали (скажем, не прошли по конкурсу). То есть получается, в нынешней налоговой амнистии ни политики, ни чиновники участвовать не будут. Все готовится для бизнеса и рядовых граждан. Но сразу же возникает вопрос - чиновников и депутатов выводят из-под амнистии в связи с тем, что они уже подавали декларации и считаются "чистыми" перед законом (что весьма сомнительно, учитывая, как эти декларации проверяются) или же для них будет своя, более суровая "амнистия". Пока ответа на этот вопрос нет. Также могут быть проблемы у тех, кто какое-то время работал на госслужбе, но с тех пор успел сменить профессию, заняться бизнесом или уехать на заработки. Но вернемся к этому нюансу позже;



Нулевая декларация может быть персональной или "безличностной" (то есть персонификация будет по специальному коду) и подается через нотариуса. Что, как отметил Ростислав Кравец, тянет за собой дополнительные траты, порядка 2 тысяч гривен за услуги нотариуса;



Декларировать можно будет все активы (движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и пр.). Но есть исключения;



Не подлежат декларированию следующие активы: полученные вследствие уголовных правонарушений, за исключением тех, которые проходят по статьям уклонения от налогов или нарушения валютного законодательства, и активы, по которым открыты дела по статьям "Легализация доходов, полученных преступным путем" и "Финансирование терроризма";



Сроки подачи деклараций - с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. То есть "легализироваться" можно будет уже с этого лета.

Законопроектами предлагается уплата сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% - по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации.

Подробнее о пакете законопроектов, посвященных налоговой амнистии, читайте в нашем материале.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что пропрезидентская фракция намерена инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи "нулевой декларации". Это будет означать, что Украина дает возможность вывести "в белую" заработанные доходы с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины.