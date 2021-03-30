Рада утвердила новый список предприятий и других объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.

За законопроект № 4020 в первом чтении проголосовали 289 депутатов.

В перечень предприятий, не подлежащих приватизации вошли такие гиганты как "Укрпочта", "Укрзализныця", "Нафтогаз Украины" и холдинг "Артем" – всего боле 650 объектов.

В список включены предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества.

Авторы документа объяснили, что приватизировать запрещается "объекты, функции которых не могут в полной мере выполняться субъектами хозяйствования негосударственного сектора".

По словам авторов законопроекта, список – предохранитель от потери стратегических предприятий.

Предыдущий перечень отменили в 2019 году.

Депутаты планируют изменить список предприятий ко второму чтению – каждый нардеп сможет предложить добавить в перечень объекты, которые он считает стратегическими.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал начало реприватизации в Украине через санкции СНБО

Ранее "Страна" писала, как Рада поддержала в первом чтении возобновление аукционов "Большой приватизации"