После погрома на Банковой, учиненного радикалами, "Страна" опросила депутатов парламента, чтобы они написали на здании Офиса президента, если бы у них была такая возможность.

Сергей Тарута, депутат партии "Батькивщина"





"Пора заканчивать эксперименты с нашей страной. К счастью, ещё осталось достаточно профессионалов, которые могут спасать эту страну. Не заниматься пиаром, а заниматься спасением нашей страны. Сегодняшнее управление далеко от того, что необходимо",

Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга народа"

"Кроме того, что там написано (табличка "Офис президента") я бы ничего не писал. Мы должны уважать эту институцию вне зависимости от того, кто как относится к тому или иному президенту. Президент — лидер нации, и это высшая должность в государстве, поэтому уважение — это первое, что мы должны предоставлять этому институту".

Юрий Бойко, депутат партии ОПЗЖ

"Выполните свои обещания".

Евгений Шевченко, депутат фракции "Слуга народа"

"Я бы ничего не написал. Это неуважение к институту власти, к государству Украина. Настоящий патриот, который любит свою страну Украину, никогда не будет писать что-то на ОП. Как бы он не относился к президенту и власти. Никогда в жизни, если это настоящий патриот".

Гео Лерос, экс-депутат фракции "Слуга народа"

"Я думаю, там под табличкой с надписью "Президент" довольно ясно выразились. Я не рисую на Офисе президента, но думаю, ребята отлично выразились".

Роксолана Пидласа, депутат фракции "Слуга народа"

"Я даже когда была студенткой, мы все гуляли на улице, когда были бедными студентами, я ни разу ничего не писала ни в подъездах, ни на зданиях. Но если бы меня прям заставили, я бы нарисовала сердечко".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа"

"Я бы никогда к такому не додумалась и просто этого бы не делала, так как здание ОП — не арт-объект. Поэтому осуждаю людей, которые думают, что они, даже имея такую возможность, могут позволить себе что-то писать. Это моральный императив каждого — не писать там, где это не разрешено. Это не забор, на котором пишут три буквы. Нужно это все понимать".

Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа"

"Для меня надписи "президент Украины" — достаточно. Полностью достаточно, чтобы понять, для чего это здание существует и что там должно быть".

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа"

"Я законопослушный гражданин, и считаю, что институт президентской власти нужно уважать. Те люди, которые устроили шабаш под ОП, должны понести уголовную ответственность".

Напомним, 20 марта сторонники осужденного радикала Сергея Стерненко устроили акцию протеста на Банковой, в ходе которой атаковали Офис президента. Они били окна, кидали в здание файеры и оставили на стенах оскорбительные надписи.

После акции протеста Офис президента оказался расписан разными надписями, в частности: "ACAB", которая расшифровывается как "All Cops Are Bastards" (Все копы - ублюдки, или все менты - ублюдки) и изображениями свастики.