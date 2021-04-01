"Выполните свои обещания". Что бы написали народные избранники на Офисе президента. Опрос "Страны"
После погрома на Банковой, учиненного радикалами, "Страна" опросила депутатов парламента, чтобы они написали на здании Офиса президента, если бы у них была такая возможность.
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Узнавали у депутатов, что бы они написали на Офисе президента #StranaUA #Опрос #Киев #депутаты #парламент♬ оригинальный звук - Strana.ua
Сергей Тарута, депутат партии "Батькивщина"
"Пора заканчивать эксперименты с нашей страной. К счастью, ещё осталось достаточно профессионалов, которые могут спасать эту страну. Не заниматься пиаром, а заниматься спасением нашей страны. Сегодняшнее управление далеко от того, что необходимо",
Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга народа"
"Кроме того, что там написано (табличка "Офис президента") я бы ничего не писал. Мы должны уважать эту институцию вне зависимости от того, кто как относится к тому или иному президенту. Президент — лидер нации, и это высшая должность в государстве, поэтому уважение — это первое, что мы должны предоставлять этому институту".
Юрий Бойко, депутат партии ОПЗЖ
"Выполните свои обещания".
Евгений Шевченко, депутат фракции "Слуга народа"
"Я бы ничего не написал. Это неуважение к институту власти, к государству Украина. Настоящий патриот, который любит свою страну Украину, никогда не будет писать что-то на ОП. Как бы он не относился к президенту и власти. Никогда в жизни, если это настоящий патриот".
Гео Лерос, экс-депутат фракции "Слуга народа"
"Я думаю, там под табличкой с надписью "Президент" довольно ясно выразились. Я не рисую на Офисе президента, но думаю, ребята отлично выразились".
Роксолана Пидласа, депутат фракции "Слуга народа"
"Я даже когда была студенткой, мы все гуляли на улице, когда были бедными студентами, я ни разу ничего не писала ни в подъездах, ни на зданиях. Но если бы меня прям заставили, я бы нарисовала сердечко".
Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа"
"Я бы никогда к такому не додумалась и просто этого бы не делала, так как здание ОП — не арт-объект. Поэтому осуждаю людей, которые думают, что они, даже имея такую возможность, могут позволить себе что-то писать. Это моральный императив каждого — не писать там, где это не разрешено. Это не забор, на котором пишут три буквы. Нужно это все понимать".
Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа"
"Для меня надписи "президент Украины" — достаточно. Полностью достаточно, чтобы понять, для чего это здание существует и что там должно быть".
Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа"
"Я законопослушный гражданин, и считаю, что институт президентской власти нужно уважать. Те люди, которые устроили шабаш под ОП, должны понести уголовную ответственность".
Напомним, 20 марта сторонники осужденного радикала Сергея Стерненко устроили акцию протеста на Банковой, в ходе которой атаковали Офис президента. Они били окна, кидали в здание файеры и оставили на стенах оскорбительные надписи.
После акции протеста Офис президента оказался расписан разными надписями, в частности: "ACAB", которая расшифровывается как "All Cops Are Bastards" (Все копы - ублюдки, или все менты - ублюдки) и изображениями свастики.