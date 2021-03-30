Лидер "Евросолидарности" и экс-президент Украины Петр Порошенко во время внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта заявил с трибуны парламента, что лучше жать руку Владимиру Путину, чем заглядывать в его глаза.

"Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках там мира. Его там нет! И у нас виноват Путин, а не украинские военные", - заявил Порошенко.

Такое заявление он сделал в ходе публичной перепалки со "слугой народа" Максимом Бужанским, которая разворачивалась во время выступлений нардепов с трибуны парламента.

Сначала выступал Порошенко. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского, что тот "два года заглядывает в глаза Путину", а не заявляет, что он убийца.

После этого Бужанский в ходе своего выступления упомянул скандальный разговор Порошенко и Путина, который состоялся 30 апреля 2015 года, через 2 месяца после боев за Дебальцево. Тогда Петр Порошенко закончил беседу такими словами: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое". Владимир Путин ответил: "Обнимаю. До свидания, давайте".

Тогда Порошенко второй раз встал за трибуну и заявил, что лучше жать руку Путину, чем заглядывать ему в глаза.

Напомним, запись разговора Порошенко с Путиным летом 2020 года обнародовал нардеп Андрей Деркач. "Страна" писала о том, как на это отреагировали украинцы.