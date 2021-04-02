"Страна" узнала, какой вакциной от Covid-19 укололись бы депутаты Верховной Рады, если бы у них была возможность выбрать любой из существующих препаратов.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Это был бы русский "Спутник". Он зарекомендовал себя с хорошей стороны. То, что мы слышим от общества".

Сергей Тарута, "Батькивщина"

"Вакцина хороша китайская, индийская, Pfizer. Но из этих китайская лучшая - она от трех видов вируса".

Даниил Гетманцев, "Слуга народа"

"Любой вакциной, которая есть в наличии. Не ведитесь на басни, что какая-то вакцина качественнее. Те вакцины, которые допущены ВОЗ к обороту - их нужно использовать и можно использовать".

Евгений Шевченко, "Слуга народа"

"Во-первых, я переболел, целый месяц был не в очень хорошем состоянии. Из-за того, что я бегал постоянно - с легкими все нормально было, но была большая интоксикация. Я на себе перенес всю тяжесть коронавируса. Поэтому, когда придет время - я буду вакцинироваться. Для себя я поставил приоритеты: первая - от Moderna, вторая - Pfizer, третья - "Спутник". К какой из них у меня будет доступ - такой и вакцинируюсь".

Гео Лерос, внефракционный депутат (ранее состоял во фракции "Слуга народа")

"Тяжелый вопрос. Пока нет выбора, зачем выбирать".

Роксолана Пидласа, "Слуга народа"

"Если бы у меня был выбор, я бы выбрала вакцину по технологии, которая уже 100-150 лет активно используется. Это тот способ вакцинации, когда тебе вводят в организм либо ослабленный вирус, либо вирус, который выглядит как коронавирус, как с AstraZeneca, когда иммунитет учится реагировать на вирус. Все, что работает таким образом: AstraZeneca - корейская и индийская, Novavax - тоже без проблем".

Николай Тищенко, "Слуга народа"

"Протокола насчет вакцинирования людей, которые болели коронавирусом, нет. Поэтому для людей, которые решают вакцинироваться или нет - я бы посоветовал вакцинироваться. Любой вакциной. Все эти вакцины работают. Уже проверяли и многие депутаты в парламенте вакцинировались разными вакцинами. И все они одинаково работают. Я бы тоже выбрал любую".

Ирина Верещук, "Слуга народа"

"Точно не "Спутник". Это абсолютно и очевидно. На сегодняшний день, то, что я слышу - лучшая "Johnson & Johnson". Это одноразовая вакцина, которая не нуждается в еще одном дополнительном инвазионном вмешательстве. Но я не разбираюсь в вакцинах, поэтому доверяю тем, кто говорит, что CoviShield, AstraZeneca, Pfizer - одинаково эффективны. Я бы вакцинировалась Johnson & Johnson, но ее сейчас нет и никакого шанса вакцинироваться ею нет. Поэтому буду вакцинироваться тем, что есть".

Святослав Юраш, "Слуга народа"

"Я бы спросил совета у врачей. Здесь же не нужно своей головы, которая не медицинская. Нужно собирать из фактов и факты нужно спросить у врачей".

В январе мы сообщали, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже начали прививаться в Киеве от коронавируса. Вакцина была завезена в Украину нелегально. При этом вакцинация проходила под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева.

Официально вакцинация в Украине стартовала 24 февраля, после того, как в страну прибыла первая партия индийской вакцины CoviShield. 25 марта в Украину поступила вторая вакцина - CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biotech.

Однако подпольная вакцинация в стране продолжается. Украинцам предлагают нелегально уколоться препаратами производства Pfizer и Moderna, которые официально в страну пока не завозились. При этом украинские власти не намерены закупать вакцины российского производства. Кабмин 8 февраля запретил регистрацию в стране препаратов от коронавируса из РФ.