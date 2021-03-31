В апреле перестает действовать фиксированная цена на газ 6,99 грн за куб. Теперь поставщики могут выставлять ценник на свое усмотрение. Многие из них уже обнародовали цены на газ для населения (без учета доставки). Некоторые воспользовались новыми условиями и подняли цены до 8 грн и выше, другие не стали поднимать тариф.

"ГазПравда" собрала данные о цене на газ от нескольких десятков поставщиков со всей Украины.

До 6,99

ТОВ Мегаватт Энерго Сервисная компания - 6,70;

ТОВ ЭРУ Людям - 6,75;

ТОВ ЭРУ Трейдинг - 6,75;

ТОВ Агросинтез Трейдинг - 6,75;

ТОВ ГП Промсервис - 6,85;

ТОВ Галнафтогаз - 6,86;

ТОВ Нафтогаз Украина - 6,86;

ГП Эвода Трейд КП Луцкводоканал - 6,88

ТОВ Газпромпостач - 6,90;

ТОВ Кременчуггаз-Трейдинг - 6,90;

ТОВ Свободная Энергетическая компания Паливэнерго - 6,95;

ТОВ Волыньэлектросбыт - 6,97;

ТОВ Закарпатьеэнергосбыт - 6,97;

ТОВ Энерджи Трейд Груп - 6,98.

Тариф 6,99 грн

ТОВ Киевоблгаз Сбыт; ТОВ Ивано-Франковскгаз Сбыт; ТОВ Харьковгаз Сбыт, ТОВ Волыньгаз Сбыт, ТОВ Винницагаз Сбыт; ТОВ Ровногаз Сбыт; ТОВ Хмельницкгаз Сбыт; Черновцыгаз Сбыт; ТОВ Черниговгаз Сбыт; ТОВ Днепропетровскгаз Сбыт; ТОВ Житомиргаз Сбыт, ТОВ Николаевгаз Сбыт; ТОВ Запорожгаз Сбыт; ТОВ Гласкомерц; ТОВ ТАС Энегия страны; ТОВ Стрыйнафтогаз, ТОВ Закарпатгаз Сбыт; ТОВ Йе Энергия; ТОВ Львовгаз Сбыт; ТОВ Сумыгаз Сбыт; ТОВ Черкасыгаз Сбыт; ТОВ Полтавагаз Сбыт; ТОВ Прикарпат Энерготрейд; ТОВ Аскания Энерджи, ТОВ Уманьгаз Сбыт; ТОВ Смарт Газ Систем; ТОВ Одесагаз-Постачання; ТОВ ТД Лубныгаз; ТОВ Киевгазэнерджи; ТОВ Львовэнергосбыт; ГП Пламя ПАТ Коростышевгаз; ТОВ Газопставляющая компания Гелиос; ПОН (Поставщик Последней Надежды).

От 6,99 грн

ТОВ Газ Ап - 7,60 грн;

ТОВ Донецкие Энергетические услуги (YASNO) - 7,89;

ТОВ Днепровские Энергетические услуги - 7,89;

ТОВ Киевские Энергетические услуги - 7,89;

ТОВ Нафтогазпостачання - 7,92;

ТОВ Житомирская областная энергопоставляющая компания - 7,98;

ТОВ Газпостачсервис - 7,99;

ТОВ Тернопольоблгаз - 7,99;

ТОВ Газпостач Тернопольгоргаз - 7,99;

ТОВ Луганскгаз Сбыт - 7,99;

ТОВ Ровенская областная энергопоставляющая компания - 8,04;

ГП Шепетовкагаз ПАТ Шепетовкагаз - 8,17;

ТОВ Маргаз - 8,25;

ТОВ Кировоградская областная энергопоставляющая компания - 8,27;

ТОВ Черновецкая областная энергопоставляющая компания - 8,30;

ТОВ Херсонская областная энергопоставляющая компания - 8,30;

ТОВ Азовгаз - 8,85.

Тарифы на газ в апреле. Таблица ГазПравда

Ранее мы писали, что апрельская цена существенно скажется на платежках только в первой половине месяца, когда еще будет действовать отопительный сезон. В конце месяца ожидается главная интрига - до 25 апреля компании должны объявить годовой тариф.

Эксперты прогнозируют, что в следующем отопительном сезоне украинцам придется платить за газ до 8 гривен за куб, а с учетом доставки - по 9-10 гривен.