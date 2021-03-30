Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил поручил Министерству иностранных дел обсудить и проанализировать с зарубежными партнерами все вопросы поездок с ковид-паспортами.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров по итогам совещания по механизмам беспрепятственных поездок для украинцев.

По словам Шмыгаля, украинская сторона следит за действиями европейских стран, которые к лету введут сертификаты вакцинации.

"Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру", - сказал премьер-министр.

Он также поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

В то же время вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе совещания заявил, что Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы ввести ковид-паспорта.

Напомним, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский начал настаивать на разработке системы "ковид-паспортизации". По мнению главы государства, это поможет сдержать распространение коронавирусной болезни.

Причиной этому послужило то, что в начале марта 2021 года Китай стал первой в мире страной, запустившей программу выдачи вакцинных паспортов. С января такие паспорта начали выдавать в Израиле, а с 29 марта - в США.

В Европе "сертификаты здоровья" планируют выдавать с июня текущего года.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали, кто и когда получит "ковид-паспорт" в Украине.