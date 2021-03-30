В Украине восстановят закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro. В Верховной Раде поддержали о втором чтении предусматривающий это законопроект №5064 .

За него проголосовали 307 парламентариев.

Закон определяет органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

В документе прописана стоимость помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

"Мы будем иметь снижение расходов из государственного бюджета при закупке товаров для комплектования помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины с однодневной доработкой принял проект постановления, согласно которому украинским роженицам будут выдавать одноразовую материальную помощь в натуральном виде - так называемый "пакет малыша". Летом минувшего года Кабмин пытался заменить бэби-боксы денежной суммой.