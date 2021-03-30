ЦИК утвердил победу Аксенова на промежуточных выборах. Фото Добропольского горсовета

Во вторник, 30 марта, Центральная избирательная комиссия приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50 в Донецкой области, согласно результатам которых победил мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

"Протокол приняли без замечаний и отправили на дальнейшую обработку", - говорится в сообщении.

ЦИК приняла результаты голосования. Скриншот из фейсбука ЦИК

Напомним, Андрей Аксенов (партия  "Порядок" ) победил на промежуточных выборах в округе №50, свой голос за него отдали  65,46% избирателей.

Также "Страна" подробно разбиралась, чем известен мэр Доброполья Аксенов, который победил на довыборах в Раду. Ранее он обвинялся в сепаратизме и участие в "референдуме" в 2014 году, однако сам Аксенов это отрицает.

 

 

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