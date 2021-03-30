Во вторник, 30 марта, Центральная избирательная комиссия приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50 в Донецкой области, согласно результатам которых победил мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

"Протокол приняли без замечаний и отправили на дальнейшую обработку", - говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Аксенов (партия "Порядок" ) победил на промежуточных выборах в округе №50, свой голос за него отдали 65,46% избирателей.

Также "Страна" подробно разбиралась, чем известен мэр Доброполья Аксенов, который победил на довыборах в Раду. Ранее он обвинялся в сепаратизме и участие в "референдуме" в 2014 году, однако сам Аксенов это отрицает.