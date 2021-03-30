В понедельник, 29 марта, еще один человек в Украине получил вторую прививку от Covid-19. Таким образом, полностью вакцинированы от коронавируса всего два человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса привились 14 433 человека, всего первую дозу вакцины получили уже 212 896 человек.

Лидерами по числу вакцинированных за сутки стали Киев (1 740 прививок), Днепропетровская область (1 290), Полтавская область (840), Черкасская область (800), Львовская область (728) и Житомирская область (700). Меньше всего прививок сделали в Черниговской (240), Одесской (310), Николаевской (330), Херсонской (350), Волынской (370), Харьковской и Черновицкой (по 380) областях.

С полной версией статистики вакцинации по регионам за сутки можно ознакомиться в нашем материале.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля, после прибытия в страну первой партии индийского препарата CoviShield. Вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине впервые ввели 16 марта.

Согласно данным "Украинской социологической группы", сделать прививку от коронавируса не готовы 56,6% украинцев.

Тем временем в Польше вторую дозу вакцины получили уже два миллиона человек.