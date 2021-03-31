Во вторник, 30 марта, во время выступления Петра Порошенко по Донбассу на внеочередном заседании Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Сергей Швец встал перед трибуной с листом, на котором было написано: "Жму руку. Обнимаю".

Фото в Facebook опубликовал фотограф Андрей Якобчук.

Это отсылка к разговору, который состоялся между Порошенко и Путиным 30 апреля 2015 года, через 2 месяца после боев за Дебальцево. Тогда беседу с российским президентом Петр Порошенко закончил словами: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое". На это Путин ему ответил: "Обнимаю. До свидания, давайте". Летом 2020 года запись этого разговора обнародовал внефракционный нардеп Андрей Деркач.

На вчерашнем заседании нардеп Швец напомнил об этом разговоре, выйдя с листом с надписью: "Жму руку. Обнимаю" во время эмоционального выступления Порошенко о том, что нужно отменить разведение войск на Донбассе.

Напомним, после публикации упомянутой записи разговора Путина с Порошенко вспыхнул скандал, а в сети появились фотожабы на тему их "жесткой" беседы.

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