В России в подмосковных Мытищах полиция задержала 61-летнего Владимира Барданова, который забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по правоохранителям. Задержание осуществили в процессе штурма дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В настоящее время мужчина, открывший стрельбу, задержан", - сказал собеседник агентства.

В то же время другие СМИ сообщают, что стрелка пока так и не удалось взять, а на месте ЧП - длительная перестрелка.

"Из окна дома, где забаррикадировался Барданов, виден дым и слышен взрыв, а также звук стрельбы. Мужчина пока не задержан, сдаваться он не хочет. Перестрелка длится уже 10 минут", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что злоумышленник все еще не задержан подтвердили и в Следственном комитете РФ, который завел против стрелка уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.

Силовики запускают дрон для обследования территории сверху. На месте, среди прочих, работает отряд спецназа "Гром" с броневиком.

Напомним, по предварительным данным, 61-летний Владимир Барданов находится в федеральном розыске по делу о краже часов по предварительному сговору группой лиц. Также он привлекался по статье "Мошенничество". Есть информация о том, что его подозревают в незаконном обороте оружия.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой в разборках на автомойке застрелили известного криминального авторитета-контрабандиста.

Также мы сообщали, что в Италии танк на учениях случайно обстрелял населенный пункт.

