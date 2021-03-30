Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменении законов о военном призыве, который упрощает объявление мобилизации и ужесточает отклонение от службы.

За - 256 голосов.

В частности, речь идет о том, что призыв резервистов осуществляется в течение суток. При этом объявление мобилизации может объявлять президент и без решения Верховной Рады. Причем мобилизация может осуществляться в любые войска – от ВСУ до Нацгвардии, но не более чем на полгода.

Во-вторых, закон позволяет не брать человека на работу без военного билета. Трудовой договор с мужчиной работодатель без этого документа подписать не сможет.

В-третьих, в 6-7 раз поднимаются штрафы за нарушение правил воинского учета. Например, за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу. В среднем хотят штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и штраф до 105 тысяч гривен – за повторное.

Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара карается штрафом от 300 до 500 тысяч гривен или исправительными работами до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов – от 500 до 700 тысяч штрафа или работы до двух лет.

Также на год – с двух до трех лет – увеличивается тюремный срок за уклонение.

В-четвертых, законопроект позволяет полиции доставлять юношей в военкомат. Раньше полиция таких прав не имела (хотя это и делалось повсеместно во время сезонного "отлова" призывников). Теперь же после передачи фамилии уклониста в полицию она, при его задержании, может отправить его прямиком на службу.

Еще в начале прошлого лета президент (который, к слову, сам в армии не служил) внес документ как неотложный. В сентябре он прошел первое чтение. А сейчас, на фоне обострения на Донбассе, его провели через второе.

"Страна" разобрала главные нормы законопроекта.

Ранее "Страна" писала, как Зеленский уволил замсекретаря СНБО Кривоноса после критики идеи тотальной мобилизации. Кривонос заявлял, что план президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации всех женщин и мужчин в случае войны с Россией является нереальным, поскольку эти люди будут не обучены держать в руках оружие и вряд ли захотят это делать.