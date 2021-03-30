Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый, который находится на этой должности с сентября 2019-го, за 2020 год задекларировал храм Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата в Черкасской области.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Согласно документу, у Головатого есть также два жилых дома, столько же квартир, пять земельных участков и 3,2 миллионов гривен дохода.

Заместитель главы КСУ владеет храмом УПЦ Киевского патриархата, площадью 201 квадратных метров, право на который он получил в 2010 году. Раньше этот храм находится в Ольшане Городыщенского района Черкасской области.

Также он задекларировал почти 3,1 миллионов гривен зарплаты в КСУ, 177 тысяч гривен пенсии, 37 тысяч гонорара, как член-корреспондент Национальной академии правовых наук. При этом у него нет автомобилей, но есть наличные деньги и средства на счетах в банке.

Головатый задекларировал наличными 25 тысяч гривен, 15 000 евро и 10 000 долларов, в банке у него имеется девять тысяч евро, 700 тысяч гривен и 735 долларов.

Скриншот из декларации Головатого

Напомним, после отстранения глава Конституционного суда Украины Александра Тупицкого президентом Владимиром Зеленским печать передали Сергею Головатому.

Также мы рассказывали, что замглавы КСУ во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей. Несмотря на это Головатый не игнорировал вопросы по этому поводу и продолжал вести заседание на месте главы КСУ.