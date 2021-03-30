На Евровидении-2021 Украина будет выступать в первом полуфинале под номером 15. В этот же полуфинал попали исполнители из России, Швеции, Азербайджана и еще 11 стран.

Об этом 30 марта в Instagram сообщила пресс-служба конкурса.

Группа GO_A, которая в этом году представляет Украину на Евровидении, в первом полуфинале выйдет на сцену предпоследней - после исполнителя из Азербайджана и перед представителем Мальты.

Первый полуфинал Евровидения-2021 пройдет в Роттердаме пройдет 18 мая, второй - 20-го числа. Финал конкурса состоится 22 мая.

Напомним, организаторы "Евровидения" запретили Беларуси участвовать в конкурсе 2021 года.

Также мы писали о том, что Россию в этом году на песенном конкурсе представит певица Manizha.

Кроме того, сообщалось, что украинская группа Go_A в начале марта представила финальную версию песни "Шум", с которой она поедет на Евровидение.