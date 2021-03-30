В Киеве бездомный с двумя высшими образованиями и его невеста получила ID-карты для официального оформления брака и поиска работы. Об этом сообщает Святошинская РГА в Facebook.

В сообщении указано, что представители органов соцзащиты выявили бездомную пару во время патрулирования улиц. Как оказалось, мужчина приехал в столицу из Горловки Донецкой области, а его документы остались на неподконтрольных Киеву территориях. Поэтому мужчина с двумя высшими образованиями (строитель и преподаватель иностранных языков) не смог найти постоянную работу.

У бездомной женщины также оказалась сложная судьба.

По данным соцработников, скоро пара планирует пожениться. На церемонию своего бракосочетания они пригласили начальника Управления социальной защиты населения.

Соцслужбы обращаются к неравнодушным людям помочь бездомным с трудоустройством.

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