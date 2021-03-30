Верховная Рада проголосовала за постановление по ситуации на Донбассе. За соответствующее решение проголосовали 308 народных депутатов. Постановление поддержали все фракции кроме ОПЗЖ.

В этом постановлении Рада:

требует от России немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами;







выражает глубокие соболезнования семьям погибших украинских защитников;







приветствует усилия президента Владимира Зеленского с неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта;







призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;







обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии России против Украины, в том числе совершения вооруженными формированиями РФ преступлений агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Проектом постановления предлагается поручить Председателю Рады обеспечить безотлагательное направление текста данного заявления в национальные правительства и парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей.

Среди инициаторов постановления: председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа"), а также члены комитета от фракций "Слуга Народа", "Голос" и "Батькивщина".

Напомним, 26 марта штаб ООС сообщил, что четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

В тот же день историю прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранить перемирие.

Уже во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что четверо военных погибли на Донбассе от снайперского огня.