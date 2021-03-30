Зеленский предложил переместить министерства и органы власти из Киева в другие регионы
Президент Владимир Зеленский предложил переместить украинские министерства и другие органы исполнительной власти из столицы в областные центры и общины в течении ближайших двух лет.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
"Во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления обсудили деконцентрацию органов исполнительной власти. Президентом Украины предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) в течение ближайших двух лет", - написал он.
В свою очередь секретариат Кабинета Министров Украины разработал и представил соответствующие предложения.
Также Немчинов также назвал преимущества деконцентрации:
- окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве позволит равное развитие регионов;
поднятие благоустройства в регионах;
- приближение процесса формирования и реализации политики к людям - уменьшение нагрузки на Киев;
- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;
- стимулирование экономического развития регионов;
- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.
Ранее мы рассказывали, что министерства и органы власти переводят на дистанционку в связи с внесением Киева в "красную" зону карантина.
Также сообщали, что Кабинет министров Украины воссоздал Министерство аграрной политики.