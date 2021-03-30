Только 18% украинцев считают, что владение огнестрельным оружием повысит их личную безопасность, при этом большинство (73%) граждан придерживаются противоположного мнения. Каждый десятый украинец не смог определиться, что думает на этот счет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, проведенного с 4 по 14 марта.

В то же время, только 15% респондентов относятся положительно к идее разрешения украинцам приобретения, хранения и легального ношения огнестрельного оружия. 68% граждан относятся к такой идее отрицательно. Каждый десятый (10%) к легализации огнестрельного оружия относится нейтрально, 7% - не определились со своим отношением.

Большей части опрошенных (79%) никогда не приходилось пользоваться огнестрельным оружием, из них 55% и не хотели бы им пользоваться, 5% хотели бы попробовать, а 19% просто констатировали отсутствие опыта, 2% - не смогли определиться. Каждый пятый украинец (19%) имел опыт с оружием.

Социологи опросили 1801 жителя Украины от 18 лет и старше методом личного интервью, максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%. Опрос проводился среди граждан со всех регионов страны, кроме временно неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины согласовал законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", который подготовлен депутатами от "Слуги народа". Подробности законопроекта и мнения экспертов о легализации оружия собрала "Страна".

Также сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков против легализации короткоствольного оружия в Украине.