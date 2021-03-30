Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что четверо военных в пятницу погибли на Донбассе от снайперского огня, тогда как в пятницу штаб ООС сообщал, что бойцы погибли при минометном обстреле.

Выступая на трибуне в Верховной Раде, Хомчак рассказал, что погибшие - группа саперов, которые пытались провести разминирование перед позициями украинских войск. Они были убиты снайперским огнём, а после открытия огня в ответ противник прекратил обстрел.

Заявление Хомчака о снайперском огне противоречит тому, о чем сначала заявляли в штабе ООС. Там говорили, что украинские бойцы погибли от минометного обстрела и огня из гранатометов и пулеметов.

Скриншот: сообщение штаба Операции объединенных сил за 26 марта.

Напомним, вечером 26 марта появилось сообщение о том, что четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

В тот же день историю прокомментировал украинский президент. Главный посыл Зеленского - это необходимость сохранить перемирие. Глава государства не стал использовать этот инцидент как повод подвергнуть критике "оккупантов". По сути он даже их не обвинил в случившемся. И заявил, что трагедию сначала надо расследовать. Примечательно, это произошло уже после того, как штаб ООС и Арестович обвинили в случившемся "ДНР" и Россию.

В день гибеливоенных Ермак анонсировал консультациях с советниками "нормандской четверки" в связи с прецедентом.