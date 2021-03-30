В подмосковных Мытищах в коттеджном поселке мужчина забаррикадировался в одном из домов и из окна открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Из дома удалось эвакуировать семью стрелка. Информации о пострадавших пока нет.

По предварительным данным, 61-летний Владимир Барданов находится в федеральном розыске по делу о краже часов по предварительному сговору группой лиц. Также он привлекался по статье "Мошенничество". Есть информация о том, что его подозревают в незаконном обороте оружия.

"Силовики наведались к нему, чтобы проверить эту информацию, но он начал отстреливаться. По нашим данным, он вооружен гранатами - одну из них он успел выбросить в окно", - говорится в сообщении телеграм-канала "112".

По данным агентства российских СМИ, вместе с мужчиной в доме были его дочь, зять и внучка.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, стрелок отпустил дочь с ребенком, однако зять все еще находится с ним.

По данным на 13:30 силовики начали штурм дома, где забаррикадировался стрелок.

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