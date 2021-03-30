Австрия собирается в апреле закупить один миллион доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил канцлер республики Себастьян Курц. Об этом сообщает ТАСС.

"В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - говорится в заявлении Курца.

Ранее "Страна" писала о том, что Курц позвонил Путину, чтобы обсудить поставку "Спутника V" в Австрию.

Также мы сообщали, что в Австрии пенсионер умер после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNtech.