Российские войска стянуты к украинским границам в Брянской и Воронежской области РФ и в Крыму. Также усилена группа войск на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сообщил в ходе доклада на внеочередном заседании Рады главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

Хомчак также назвал численность "армейских корпусов ДНР/ЛНР". Это - 28 тысяч человек, объединённые в 14 бригад.

И заявил, что с начала года на территорию неподконтрольных районов Донецкой и Луганской области на нужды незаконных вооруженных формирований перевезли 19 тысяч тонн топлива, 35 тонн боеприпасов, а также танки и системы реактивного залпового огня.

Плюс к тому, по его словам, в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск, которая в течение 1-2 дней может быть развёрнута для начала боевых действий на Донбассе.

Хомчак также озвучил подробности гибели 4 бойцов ВСУ около посёлка Шумы в пятницу.

По его словам, пострадавшие - группа саперов, которые пытались провести разминирование перед позициями украинских войск.

Они были убиты снайперским огнём.

После открытия огня в ответ противник прекратил обстрел.

Отметим, что заявление Хомчака о снайперском огне противоречит тому, о чем сначала заявляли в штабе ООС. Там говорили, что украинские бойцы погибли от минометного обстрела и огня из гранатометов и пулеметов.

Скриншот: Публикация пресс-службы штаба Операции объединенных сил в пятницу, 26 марта

Напомним, 30 марта проходит внеочередное заседание Верховной рады Украины. Депутаты собрались, чтобы призвать парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта

Ранее "Страна" писала о том, что Путин, Меркель и Макрон могут обсудить обострение на Донбассе без Зеленского.