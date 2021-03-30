В Верховном Суде обжаловали указ президента Владимира Зеленского, которым он отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook во вторник, 30 марта.

"29 марта 2021г. в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021г. №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - рассказали в Верховном Суде.

Также там добавили, что иску присвоили регистрационный номер дела - №9901/96/21.

По данным Верховного суда, 29 марта поступил иск об обжаловании того же указа Зеленского, которым он также отменил указ президента (Януковича - Ред.) от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А. Касминина судьей Конституционного суда". Иску присвоили регистрационный номер дела №9901/97/21.

Напомним, после подписания Зеленским соответствующего указа, в субботу, 27 марта, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. При переходе по адресу сайта КСУ пользователям выдавало ошибку. В целом он не работал три дня.

В тот же день уволенных Зеленским Тупицкого и Касминина не пустили в здание Конституционного суда.

После чего стало известно, что 12 апреля состоится заседание КСУ. Собрание связано с рассмотрением вопроса об увольнении указом президента судей Тупицкого и Касминина.