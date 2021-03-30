Защита радикала Сергея Стерненко, который 23 февраля был приговорен к семи годам тюрьмы за пытки и похищение человека, подала апелляционную жалобу на данный приговор Приморского районного суда Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского апелляционного суда.

"29 марта 2021 в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненка в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 УК Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 в отношении Сергея Стерненка и Руслана Демчука", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии производства по указанным жалобам. Также определен состав коллегии судей Одесского апелляционного суда: Альбина Кадегроб, Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Напомним, 19 марта состоялось заседание суда по делу Сергея Стерненко, которого обвиняют в убийстве. Суд не удовлетворил требование защиты радикала об отводе главы судейской коллегии и очередное ходатайство об освобождении Стерненко из под стражи.

Также сообщалось, что 20 марта сторонники Стерненко устроили на Банковой митинг в его защиту. Акция протеста переросла в атаку Офиса президента: в здание кидали файеры, били окна, оставляли на стенах оскорбительные надписи.