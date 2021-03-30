На Прикарпатье, где 28 марта проходили довыборы в Раду, Окружная избирательная комиссия приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков.

Об этом сообщает "Опора".

Участковые избирательные комиссии отправили на повторный подсчет голосов из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией, которое "имеет достаточно сомнительные основания". В частности, на некоторых пакетах отсутствовала фамилия члена УИК, а была только подпись, на некоторых отсутствовала надпись "избирательные бюллетени".

В "Опоре" напомнили, что решение о пересчете принимается в случае имеющихся признаков распечатывания пакетов или в случае невозможности устранения без пересчета неточностей в протоколе УИК. В других случаях такое решение принимается по усмотрению ОИК, это так называемые дискреционные полномочия комиссии.

"Анализируя решение ОИК можем сказать, что по ряду решений ОИК ТИО №87 о перерасчете у наблюдателей "Опоры" возникают сомнения в обоснованности их принятия и в соблюдении указанных критериев, ведь в этих случаях на всех пакетах с избирательной документацией содержались подписи всех членов комиссии и печати комиссии, количество бюллетеней и фамилия кандидата, номер избирательного участка, а не были отмечены только определенные детали описания, как к примеру, слова "избирательные бюллетени". Также пакеты содержали определенные повреждения при транспортировке, которые однако не всегда можно было трактовать именно как признаки вскрытия пакетов, поскольку такие повреждения не могли привести к замене документации в пакете. Бесспорно часть решений, в том числе и в тех случаях, когда протокол подсчета голосов не был упакован, не вызывают замечаний, все решения ОИК о пересчете в настоящее время действует и должны быть выполненным..." - заявила старший советник по юридическим вопросам гражданской сети "Опора" Ольга Коцюруба.

Отметим, что сейчас, по результатам обработки 67,52% бюллетеней, в округе №87 лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Руслан Кошулинский от "Свободы" - у него 28,88% голосов. На третьем с разницей менее процента сейчас находится кандидат от "За будущее" Александр Шевченко - у него 28,73% голосов.

Напомним, вчера ночью на Прикарпатье "заминировали" окружной избирком по довыборам в Раду, подсчет голосов останавливали на полчаса.

Также мы писали о том, что ЦИК сообщила, какой была явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях.