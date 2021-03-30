В Черновцах 100-летняя пациентка городской больницы №1, которая впервые находилась за столько лет на госпитализации, вылечилась от Covid-19.

Об этом сообщает местное агентство АСС во вторник, 30 марта.

Коронавирусом женщина заразилась вместе с другими членами семьи. Сначала пенсионерка лечилась от Covid-19 дома, однако позже ее состояние ухудшилось и ее госпитализировали в больницу. В медучреждение женщина попала с 30% поражением легких, ей становилось хуже.

"Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", - рассказала врач отделения для больных Covid-19 Елена Крапивина.

Также медик добавила, что у женщины были сопутствующие болезни, связанные с возрастом.

В честь выздоровления 100-летней горожанки медперсонал организовали маленький праздник, подарив букет цветов.

"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, да и она сама очень радостно восприняла день выписки", - добавила Крапивина.

Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный на коронавирус, а УЗИ легких показала положительную динамику.

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