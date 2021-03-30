На днях президент Владимир Зеленский утвердил военную стратегию Украины. Где, в частности, упоминается возможность войны за возврат неподконтрольных территорий. В первую очередь Донбасса.

А вчера большое интервью дал глава Генштаба Руслан Хомчак. Он заявил, что украинская армия готова к наступлению на "ДНР" и "ЛНР" морально и физически - и нужен лишь приказ президента. Но могут быть массовые жертвы среди гражданских.

То есть с украинской стороны идут сигналы, что потенциальная война между Киевом и Москвой может разразиться на Донбассе. По крайней мере, только такой сценарий более-менее детально описан в стратегии и подтверждается заявлениями Генштаба.

При этом украино-российская граница пролегает еще по трем областям на север (Харьков, Сумы, Чернигов) плюс сухопутная граница с Крымом на Херсонщине. Не говоря уже о черноморской акватории, куда включаются Одесса и Николаев. Или белорусской границе.

То есть театр военных действий может быть крайне обширным в случае начала полномасштабной войны. Но украинское командование почему-то уверено, что россияне, в случае начала своего наступления, ограничится участком на Донбассе. Хотя и отмечают сосредоточение российских войск в граничащих с Украиной с севера и с востока.

Разобрали детальнее, что думают в Украине о перспективах столкновения с Россией и какая военная стратегия у Москвы.

Что записано в военной стратегии Украины

Для начала напомним, как в документе, утвержденном Зеленским, описывается сценарий военного конфликта с Россией.

В разделе "Перспективная модель организации обороны Украины" дается пошаговый план развертывания сил при военном конфликте. Там не указывается, где это все происходит. Но в конце алгоритма есть пункт "восстановление контроля за соблюдением режима государственной границы Украины".

После границы идет другой пункт - "реинтеграция временно оккупированных территорий и восстановительный период после окончания военных действий".

То есть понятно, что речь прежде всего идет о Донецкой и Луганской областях.

Сам же алгоритм описывает разные модели обороны - сначала в дело вступают регулярные войска, потом, если они не справляются, подключаются силы территориальной обороны. И на любом из этих этапов - союзники из стран НАТО.

План достаточно общий и в специальном разборе не нуждается. Главное понять, что самой вероятной войной Украина видит "битву за Донбасс". И последующие комментарии главы Генштаба Хомчака этот вывод подтверждают.

Что заявил Хомчак

В интервью журналистке Алесе Бацман шеф Генштаба сделал несколько знаковых заявлений.

Во-первых, он заявил, что к наступлению на Донбассе украинская армия готова.

"Идти в наступление? Ну, конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова, ее основная задача - защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия. И днем, и ночью, и зимой, и летом - при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", - заявил Руслан Хомчак.

Более того - он заверил, что "у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет".

Но есть объективные сложности.

"Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк: это многомиллионный город", – подчеркнул он.

Хомчак отметил, что при наступлении есть много рисков, что очень много погибнет людей среди местного населения.

"А ведь это же украинцы, это же люди. Международное гуманитарное право что скажет? Оценив эти все факторы, эти риски... Кто против нас пойдет? Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет... Мы это видели в 14-м году", – добавил он.

А уже сегодня в парламенте генерал-полковник отчитывался перед нардепами по поводу начавшегося обострения. Он обвинил в нем Россию. И дал понять, что РФ готова к броску на Украину.

"Вооруженные силы РФ постепенно наращивают войска вблизи с государственной границей Украины: на севере, востоке и на юге. А именно: в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.

Плюс, по его словам, в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск, которая в течение 1-2 дней может быть развернута для начала боевых действий на Донбассе.

Из слов начальника Генштаба следует, что данная военная угроза очень велика. И речи о том, что им Украина может что-либо противопоставить, на заседании Рады не было.

Кстати, цитированная выше военная стратегия на этот вопрос тоже не отвечает. И более-менее детально говорит лишь о войне за неподконтрольные территории.

При этом с возможными российскими планами украинская стратегия совсем не коррелируется.

Какова военная стратегия России?

В официальной военной доктрине РФ Украина, Донбасс или Крым не упоминаются. Но читаются между строк.

В разделе " Основные внешние военные опасности" идет речь в том числе о сопредельных государствах. Они, согласно доктрине, угрожают России в следующих шести случаях:

1. Если размещают на своих территориях и акваториях иностранные войска.

2. Имеют территориальные претензии к РФ.

3. Если на территории сопредельной страны ведется война. Причем, не уточняется, внешний это или внутренний конфликт.

4. Если на сопредельной территории действуют вооруженные радикальные группировки или иностранные ЧВК.

5. Установление в соседних государствах режимов, чья политика угрожает интересам РФ (в том числе - вследствие свержения легитимных органов власти).

6. Подрывная деятельность спецслужб других государств против России.

Под все шесть факторов Украина подпадает. На ее территории регулярно проходят учения стран НАТО, Киев требует у Москвы вернуть Крым, на Донбассе полыхает война, по всей стране действуют радикальные группировки, а украинские спецслужбы действуют против России.

При этом никаких алгоритмов боевых действий РФ не публикует. Анализ вероятных военных угроз России делают сторонние эксперты.

Так, еще в 2016 году директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказывал, что главное направление для наращивания военных возможностей России сегодня - это приграничная территория с Украиной.

Причем, усиление уже тогда шло с понятной целью - ударами с северо-востока (Белгород и Воронеж) и с юга (Крым) "разрезать" территорию Украины, чтобы окружить группировку ВСУ на Донбассе, а не атаковать ее в лоб через укрепленные позиции на линии фронта в Донецкой и Луганской областях. А кроме того, нанести еще прямой удар по Киеву со стороны Брянска.

Вот, как это описывал Пухов еще в 2016 году:

"На границе с Украиной (где еще три года назад вовсе не было войск) российской стороной создаются три серьезные группировки, способные в случае необходимости на севере нанести стремительный удар в направлении Киева (до которого от российской границы через Чернигов 270 км), а южнее – создать две мощные "клешни" для охвата и стратегического окружения основной группировки украинской армии на Левобережье Украины, и без того скованной на линии фронта с самопровозглашенными республиками в Донбассе.

У Украины попросту отсутствуют (и в обозримом будущем не могут быть созданы в силу ресурсных ограничений) военные силы, способные парировать удар этих группировок и в целом противостоять возможной крупномасштабной "глубокой" операции российской стороны. И это при том, что у России имеются еще значительные резервы в Южном военном округе (в виде двух армий – 49-й и 58-й) и в Центральном и Восточном военном округах (в которых, по имеющимся данным, планируется сформировать еще три дивизии). Активно идет и перевооружение ВВС, ПВО и армейской авиации в регионах "южнее Москвы"".

С тех пор прошло почти пять лет, и российские силы на границах с Украиной возросли. Но конфигурации своей не поменяли - судя по тому, что заявил в Раде Хомчак.

Таким образом очевидно, что украинское наступление на Донбассе в чисто военном разрезе смысла не имеет. Пока ВСУ будут вязнуть в тяжелых боях внутри плотной городской застройки, последуют два или три удара севернее и южнее. Целью которых будет окружение воюющих на Донбассе украинских сил и заход им в тыл.

Но даже если армия РФ с собственно российской территории наступать не начнет (чтоб не воевать в открытую), она может в случае украинского наступления поддержать "республики" войдя с территории Ростовской области, что сведет к нулю шансы на успех действий ВСУ.

О возможности развертывания на неподконтрольном Донбассе российской группировки войск в течение 1-2 дней говорил сегодня с трибуны Рады Хомчак.

То есть украинское командование отдает себе отчет в такой угрозе.

И потому не случайно Хомчак саму возможность наступления ВСУ на Донбассе увязывает со многими рисками, из чего можно сделать вывод, что пока такая возможность чисто теоретическая и выполняет скорее роль давления на Москву - в условиях минского тупика. А также попыток Банковой найти общий язык с новой администрацией в США.

Есть свои "ограничители" по вхождению в полноценную войну и у России, которая в таком случае может понести большие потери в живой силе и столкнуться с новыми, куда более жесткими, санкциями Запада.

Хотя все это не отменяет угрозы того, что по мере увеличения срывов перемирий обострение на Донбассе будет продолжаться, втягивая в себя все большие силы, чтоб может привести к масштабным боям с серьезными потерями сторон, пусть даже и без существенных изменений линии фронта.