Последний день марта в Западной Украине потеплеет до +15...+18 градусов, правда, ночью на востоке страны по-прежнему ожидаются небольшие морозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 31 марта температура воздуха в большинстве областей Украины составит в течение дня +10...+14 градусов. В восточных областях будет свежее, +6...+9. В Полтавской области, Днепре с районами, Запорожье, Николаевской области и Крыму предполагается +8...+12 градусов. На западе страны будет теплее, максимально +15...+ 18 градусов.

"В среду в Украине будет преобладать сухая погода, разве что ночью и утром в западных и северных областях немного покапает дождиком. Ветер ожидается с юго-запада - небольшой или умеренный", - написала Наталья Диденко.

По словам синоптика, в Киеве ближайшей ночью и утром возможен небольшой дождь. В течение дня будет сухо и тепло, до +14 градусов.

"Малыш апрель в свой первый день придет к нам с великолепными +12...+19 градусов, а в западных областях Украины также возможны единичные грозы. Конец недели немного присядет понюхать крокусы - в большинстве наших областей похолодает на 2-4 градуса", - сообщила Диденко.

Напомним, ранее Диденко уже говорила, что в четверг столбики термометров в Украине поднимутся до +18.

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