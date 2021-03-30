В фильме "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова одну из ролей сыграл Сергей Филимонов, который недавно засветился в ходе погрома Офиса президента.

Такие выводы можно сделать из публикации, которую сделал сам Филимонов в Facebook

Представитель организации "Гонор" Филимонов сделал репост публикации с сайта Screendaily.com со скриншотом из фильма Сенцова. На кадре - группа молодых парней в кожаных куртках и с самодельными битами. В центральной фигуре кадра угадывается Сергей Филимонов. Фильм был продемонстрирован на кинофестивале в Болгарии, который проходил 17-24 марта.

"Действие происходит в Украине 1990-х годов. В центре драмы - обычный мужчина, который становится преступником во время выхода страны из состава СССР. Съемки проходили в украинском промышленном городе Кривой Рог", - говорится к рецензии фильма.

На данный момент точно не известно, играл ли Филимонов роль того самого описанного в рецензии "ставшего преступником" мужчины, или нет. Официально он нигде не упоминается в числе участников съемочного процесса.

Коллаж: Слева - Филимонов в образе героя фильма "Носорог", справа - фото из Фейсбука

Напомним, активные съемки фильма Сенцова Носорог начались осенью 2020 года после того, как Сенцов получил 25 миллионов гривен на свою картину от государства. Известно, что изначально режиссер запрашивал 4 миллиона, но аппетиты возросли почти в шесть раз.

Съемки продлились до конца 2020 года. О завершении съемок Сенцов сообщил в декабре, поблагодарив всех причастных к съемкам.

Из тизера к фильму известно, что события фильма разворачиваются в Украине в эпоху бандитских и нищенских 90-х. По сюжету бывший, но достаточно молодой бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял себя и свою семью. Он понимает, что все жизненные испытания происходят "не потому что, а зачем-то". Фильм повествует о судьбе и размышлениях о жизни киллера, который чувствует себя "Носорогом". К слову, фильм, судя по тизеру, на русском языке.

Напомним, после погрома Офиса президента Сергей Филимонов пришел на суд в футболке с зашифрованным посланием "Все копы - ублюдки".